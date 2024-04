I migliori film e serie tv tratti da videogiochi | da rivedere dopo Fallout e in attesa di Borderlands

(Di martedì 16 aprile 2024) Il mondo del cinema e della tv ha spesso sbirciato nell’universo deie viceversa. Quante volte guardando unabbiamo commentato: «Assomiglia a un videogioco!». E quante volte giocando a uno Shoot’Em Up ci siamo detti: «Wow, sembra un». A breve assisteremo a un altro salto di qualità nel dettaglio grafico e nel realismo grazie al quale faremo fatica a captare la differenza tra unpieno di effetti speciali e un videogioco, ma non mancano prodotti d'autore che riescono a essere credibili e speciali senza esagerare con gli effeti speciali. È questo il caso dicomee prima The Last of Us, impegnate a immergerci nella realtà terrestre successiva a un'apocalissi atomica e una zombie di origine fungina, ma anche delsu Gran Turismo. ...

Let It Be: il film originale del 1970 finalmente su Disney+ - Disney+ ha annunciato che Let It Be, il film originale del 1970 sui Beatles del regista Michael Lindsay-Hogg, debutterà l’8 maggio in ...cinefilos

Il giovane Berlusconi e gli altri: i migliori film e serie dedicati alla politica - Se avete amato la mini serie Netflix Il giovane Berlusconi, ecco i migliori film e serie dedicati a figure politiche reali ...bestmovie

Netflix, 3 film che dovreste recuperare questa settimana sulla piattaforma - Da Scoop a Il Re, ecco 3 film che dovreste tenere in considerazione questa settimana per trascorrere una tranquilla serata di Netflix & chill ...cinema.everyeye