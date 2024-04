I migliori film di Luca Guadagnino da rivedere prima e dopo Challengers

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 aprile 2024)è uno dei nostri registi più noti e conosciuti a livello internazionale. Il caso di Chiamami col tuo nome, vincitore dell’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, ha lanciato definitivamente il regista siciliano (dal 24 aprile al cinema conprodotto da Zendaya)., attraverso il gioco del tennis, esplora ancora una volta temi come il desiderio, l’identità e le complessità delle relazioni umane. Ecco la classifica deisuoipiù belli e amati in attesa di scoprire sesi piazzerà in cima al podio. Prossimo appuntamento, si spera alla Mostra del Cinema di Venezia, con Queer, con Daniel Craig. Bones and All (2022) BONES AND ALL (2022) Bones and All Yannis Drakoulidis / Metro Goldwyn Mayer PicturesÈ il ...