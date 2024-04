(Di martedì 16 aprile 2024) È stata approvata all’unanimità la surroga dei duedella, Maria Grazia Bellomini e Giovanni Pasqualino subentrati a Edoardo Ziello e Alessandro Gennai in consiglio comunale. Una sostituzione arrivata dopo il terremoto in casacon le dimissioni del deputato Ziello in polemica con il sindaco del suo partito, Michele, reo di non aver concesso, almeno queste la motivazione ufficiale, di non aver spostato dal lunedì al venerdì le sedute del consiglio comunale. Pasqualino già consigliere comunale nella scorsa legislatura, si appresta a prendere le redini del gruppo. "Sono contento di rivedere vecchi eamici – ha detto il nuovo capogruppo del carroccio -. Lae compatta, ci sarà da parte nostra il ...

Due comunità si affidano ai servizi della pubblica Assitenza di Luni e proprio per il numero degli abitanti sommati tra Castelnuovo Magra e Luni i servizi sono tanti e le emergenze non mettono ... (lanazione)

I due nuovi consiglieri: "Lega è coesa con Conti" - Il primo giorno in aula per Giovanni Pasqualino e Maria Grazia Bellomini. E sulla surroga l’opposizione fa ostruzione per ritardare la votazione.lanazione

Il difensore di serie A. Ndicka, paura passata. Ma nuovi accertamenti - Fitta al petto per il romanista, dimesso ieri dall’ospedale. Scoppia la bufera sui vaccini dopo un post di Malan.quotidiano

A spasso per Calci: "Dalla Certosa alla nostra chiesa. Un asse rinnovato" - Il sindaco Massimiliano Ghimenti e il cantiere aperto in via Roma "Diventerà la nostra passeggiata per residenti, studenti e turisti". Messe le basi anche per la realizzazione di due parcheggi in cent ...lanazione