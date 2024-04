I Blue sono tornati con un nuovo singolo | My City | il live a Milano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 16 aprile 2024) Prima dei BTS e degli One Direction c’erano i, chi ha vissuto l’adolescenza nei primi anni 00 non potrà non ricordare One Love, U Make Me Wanna, i loro video onnipresenti nella classifica di Trl e A Chi Mi Dice passata a ogni ora da qualsiasi stazione radiofonica. Dopo il terzo album di inediti (Guilty) e la prima raccolta (Best of) del 2004, la band si è presa una lunga pausa durata dieci anni e da allora le cosecambiate. Nel 2013 Trl aveva chiuso i battenti già da anni, molti dei ragazzini che idolatravano il gruppo inglese erano cresciuti e avevano iniziato a lavorare, ma soprattutto erano arrivate nuove band da seguire. Nonostante non abbiamo più avuto il successo di 20 anni fa, ihanno certamente segnato una generazione di fan, chi cantava le loro hit non le ha scordate e per questo è ancora ...