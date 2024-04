‘I Am | Céline Dion’ | svelata la data di uscita del documentario

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo l’annuncio dell’acquisizione dei diritti qualche mese fa, Amazon MGM Studios annuncia ladidell’attesissimoI Am:Dion. Diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor, il titolo sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal prossimo 25 giugno. Obiettivo del docufilm è offrire uno sguardo crudo e onesto nel dietro le quinte della lotta che l’iconica superstar ha intrapreso contro una malattia che le ha cambiato la vita. Come fosse una lettera d’amore ai fan, I Am:Dion racconta la musica che ha guidato in ogni momento la vita dell’artista, mostrandone anche la resilienza. Ilè stato prodotto da Irene Taylor, Stacy Lorts e Julie Begey Seureau per Vermilion Films e Tom Mackay per Sony Music Vision. Foto ...