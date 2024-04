Highlights e gol Juve Stabia-Crotone 1-1 | Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Lapareggia contro ilper 1-1. Il match, valido per il 36esimo turno di, vede i padroni di casa scendere in campo per la prima volta dalla promozione inB. Dall’altra parte del campo, invece, gli ospiti sono alla ricerca del riscatto in una fase della stagione non semplice. In questoecco riassunti i migliori momenti: SportFace.