Highlights e gol di Avellino-Benevento 1-0 | Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di martedì 16 aprile 2024) Finisce 1-0 il derby campano tra, match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di. A deciderla è stato Lorenzo Sgarbi, che con un destro al volo magnifico, ha spaccato la porta difesa da Paleari. Da segnalare anche l’infortunio di Amato Ciciretti, perno della squadra di Auteri. Gli irpini di Pazienza sono ora da soli al secondo posto e tentano la fuga: sorpassato proprio ilche quindi perde quello che è stato un vero e proprio spareggio per il secondo posto che vale un turno in meno durante la disputa dei playoff per la promozione inB. SportFace.