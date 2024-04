(Di martedì 16 aprile 2024)sono indel loro. A dare la bella notizia è stato il futuro papà, sul red carpet della premiere newyorchese di Ministry of Ungentlemanly Warfare, il nuovo film di Guy Ritchie. L’annuncio è arrivato quando un giornalista di Access Hollywood ha chiesto all’attore se vedere il suo co-protagonista,Golding, come papà, avesse avuto un ruolo nell’ispirarlo a diventare padre. A quel puntoha scherzato sorprendendo tutti: “Voglio dire, non è stato lui a ispirarmi a farlo. I mieilo hanno fatto. Ma ne sono molto entusiasta”, ha detto aggiungendo: “ed io siamo entrambi molto emozionati. Sono sicuro chene ...

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Henry Cavill , noto per i suoi ruoli iconici come Superman e Geralt di Rivia nella serie “The Witcher”, si prepara ... (mistermovie)

Henry Cavill e Natalie Viscuso presto genitori: in attesa del primo figlio - Henry Cavill e Natalie Viscuso presto genitori: 'Siamo molto emozionati'. L'annuncio alla premiere di Ministry of Ungentlemanly Warfare.gravidanzaonline

Henry Cavill diventerà padre: la compagna Natalie Viscuso è in dolce attesa - L'attore inglese Henry Cavill e la sua compagna Natalie Viscuso diventeranno presto genitori: l'annuncio sul red carpet a New York.gazzetta

The Witcher, il doppiatore di Geralt non capisce alcune scelte della serie Netflix - Doug Cockle, doppiatore di Geralt nei giochi di CD Projekt RED, ha detto di non capire alcune delle scelte compiute dagli autori della serie Netflix di The Witcher.multiplayer