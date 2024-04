Henry Cavill aspetta un figlio dalla sua compagna | un superpapà entusiasta

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 16 aprile 2024)ha annunciato cheil suo primosua attuale, Natalie Viscuso, una dirigente televisiva della Vertigo Entertainment, sottolineando che sia lui che Natalie sono entusiasti e che aggiorneranno i fan sulle ulteriori novità in arrivo nella loro vita. L’attore ha ufficializzato la notizia in occasione della premiere newyorkese di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, il nuovo film di Guy Ritchie. Come spiega The Independent,aveva parlato del suo desiderio di paternità al magazine Men’s Health e aveva spiegato di voler essere “un papà in forma” per poter seguire i figli anche in attività di gioco e all’aperto, anche perché aveva già superato i 30.oggi ha 40 anni, mentre la sua ...