Hagari | ' l' Iran non uscirà indenne dal suo attacco'

(Di martedì 16 aprile 2024) L'non la passerà liscia per l'di sabato scorso a Israele. Lo ha detto il portavoce militare Daniel. "Non possiamo restare fermi - ha aggiunto citato dai media - davanti a questo tipo di aggressione, l'non neimpunemente". "Risponderemo - ha detto - al tempo e al posto giusto e nel modo che sceglieremo".

