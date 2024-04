Hades 2 | annunciato il test tecnico gratuito | ecco come partecipare

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 16 aprile 2024) Supergiant Games haundi2, rivelando inoltrepotera questa prova in anteprima dell’atteso gioco roguelite, pronto a fare il suo debutto in Accesso Anticipato su Steam nei prossimi mesi. Precisiamo immediatamente che pera questoè necessario accedere alla pagina di Steam del titolo, per poi premere sul pulsante “Richiedi accesso”. Proprio in tal senso è importante precisare che non tutte le registrazioni effettuate saranno effettivamente selezionate da Supergiant Games, con il team di sviluppo che ha precisato di aver bisogno di un numero limitato di utenti. Aggiungiamo che il team di sviluppo non ha confermato il numero preciso di giocatori che participeranno ...