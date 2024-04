Günther VI salva Cindy dai maltrattamenti | è il primo cane che adotta un altro cane

(Di martedì 16 aprile 2024) Arzago d’Adda. Si chiama Gunther VI ed è ilpiù ricco al mondo. Non solo, sarà ilanimale della storia adre unanimale. Dal 17 aprile, infatti, avrà in adozione la lupacchiottadel Rifugio Baratieri di Arzago d’Adda, luogo in cui operano le associazioni Gaia Animali & Ambiente e Diamoci La Zampa.– pastore tedesco proprio come Gunther – aveva una famiglia tutta sua, ma quando il suo padrone e la sua padrona hanno avuto un bambino hanno iniziato a trascurarla, lasciandola nell’angolo di una cantina buia. Grazie ad una segnalazione, l’associazione Gaia Animali & Ambiente l’ha accolta nel suo rifugio. Il futuro della lupacchiotta sembrava incerto fino a quando, dopo l’annuncio dell’associazione che sperava di trovarle una casa, ...

Wrestling, Wwe; Cody Rhodes scrive la storia a WrestleMania XL: Cody si salva anche dopo la combo Spear - Samoan Spike e arriva John Cena, che manda via dal ring Sikoa e connette con la Attitude Adjustment su Reigns. E' il turno di The Rock: The Final Boss ...

Wrestling, Wwe; Cody Rhodes scrive la storia a WrestleMania XL: Cody si salva anche dopo la combo Spear - Samoan Spike e arriva John Cena, che manda via dal ring Sikoa e connette con la Attitude Adjustment su Reigns. È il turno di The Rock: The Final Boss ...