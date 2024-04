“Guerra e pace | Europa al bivio” | convegno con Fontana

La conferenza sulla pace in Ucraina si terrà in Svizzera il 16 e 17 giugno 2024: è quanto ha ufficializzato il governo di Berna. Potrebbe essere presente anche il presidente Usa, Joe Biden. Assente ... (fanpage)

Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo in tutta l’ Ucraina nella notte tra mercoledì e giovedì, prendendo di mira le infrastrutture critiche in varie regioni. Joe Biden ha detto ... (ilsole24ore)

"Sono angosciato per il conflitto in Palestina e Israele: cessi subito il fuoco nella striscia di Gaza e si rilascino gli ostaggi rapiti" ha invocato Bergoglio nel suo messaggio in occasione della ... (fanpage)

Mediterraneo: Consiglio dei giovani, “sia spazio di pace” - La presidente Giunti infine ribadisce il “bisogno unanime di credere nell’ineluttabilità di un percorso di pace, che sappiamo essere l’unica alternativa alla Guerra distruttrice”. E poiché “dobbiamo ...toscanaoggi

Crisi in Medio Oriente, Tajani: “Italia disponibile per missione Onu in Palestina dopo la Guerra” | VIDEO - Antonio Tajani si dice favorevole alla partecipazione dell'Italia a una missione dell'Onu per stabilizzare la Palestina dopo la Guerra.tag24

'pace – da Aristofane', la produzione di comunità di Bottega degli Apocrifi in scena a Manfredonia - 180 persone alla ricerca della pace. A Manfredonia c’è attesa per ‘pace – da Aristofane’, la produzione teatrale di comunità di Bottega degli Apocrifi. Lo spettacolo, in scena sabato 20 e domenica 21 ...foggiatoday