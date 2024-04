Guardiola | 'Rispetto il Real Madrid C'è rivalità fin da quando giocavo al Barcellona | ma non lo temo'

(Di martedì 16 aprile 2024) L`allenatore del Manchester City, Pep, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League valida per il ritorno...

Guardiola come forse non lo abbiamo mai visto. Il documentario targato Netflix , Together: Treble Winners, racconta tra le altre cose il dietro le quinte della finale di Champions League tra il ... (inter-news)

Champions, Guardiola: "Voglio un City affamato, contro il Real partite mai uguali" - Il tecnico spagnolo alla vigilia del ritorno dei quarti: "Dobbiamo portare la giusta energia e abbiamo bisogno dei nostri tifosi" ...sportmediaset.mediaset

Champions League – City-Real, finale anticipata a Manchester, Kane incubo per l’Arsenal: il bomber ancora a segno a 2,25 su Sisal.it - Roma, 16 aprile 2024 – Un’altra serata di grande Champions League va in scena mercoledì sera dove si decreteranno le ultime due semifinaliste della competizione. Senza nulla togliere alla sfida dell’A ...adnkronos

CHAMPIONS - Notte da "Goal" secondo i bookie, Guardiola triplica Ancelotti nelle quote, Bayern-Arsenal in equilibrio - Come riporta AgiproNews, serve una grande prova al Real Madrid per approdare in semifinale di Champions. In un quadro dei quarti molto equilibrato nelle quote, la sfida dell’Etihad sembra l’unica già ...napolimagazine