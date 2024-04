Guardiola | «Non scherzo quando elogio il Real Madrid anche se non mi credete»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 aprile 2024)presenta in conferenza stampa il big match tra il Mster City e il. All’Ethiad Stadium si ripartirà dal 3-3 della scorsa settimana. Che dimensione hanno le partite contro il? «Sono sempre state partite fantastiche e lo saranno sempre. Per me è speciale, ma quello che abbiamo fatto negli incontri precedenti non conta adesso. Dobbiamo fare meglio che al Bernabéu. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, dobbiamo dare tutto». Pensi che la tua squadra abbia meno pressione dopo aver vinto la Champions League l’anno scorso? «Spero che non sia così. Abbiamo bisogno di pressione, di non voler perdere le partite. L’abbiamo già vinta, ma vogliamo continuare a lottare. È vero che ci dà un po’ di conforto, ma domani dobbiamo avere l’energia necessaria e la nostra ...