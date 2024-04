Grillo parla a Bruxelles | “Io butto lì anche un sacco di str…” Mezza sala si alza e se ne va

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – "Iolìundi.te, me ne rendo conto". Il cofondatore del Movimento Cinque Stelle Beppeha tagliato corto il suo intervento nel convegno sul reddito universale organizzato dal Movimento in unadelmento Europeo, a, quando una parte della platea si èta per uscire, mentre