Grazie Ama per aver smentito le fake news sui nostri rapporti

(Di martedì 16 aprile 2024) «Dopo la dichiarazione con la quale Amadeus ha pubblicamente annunciato l'interruzione della sua collaborazione con la Rai, gli rivolgiamo un sincero saluto e concordiamo sulle parole che ha voluto riservare all'Azienda, alla sua dirigenza e, soprattutto, ai lavoratori del Servizio Pubblico, ringraziandolo per i percorsi condivisi, tra grandissimi successi, in questi anni». Così l'Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio e il direttore Generale Giampaolo Rossi hanno commentato il video con cui l'ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha ufficializzato la scelta di lasciare la Rai. «Lo ringraziamo anche - aggiungono Sergio e Rossi - perdato atto alla Rai di tutti gli sforzi compiuti per farlo continuare a essere della squadra Rai e ci sentiamo in dovere di concordare con lui nello stigmatizzare le molte, incredibili,...