Grande Fratello | un’ex gieffina dell’ultima edizione diventa attrice | ecco chi è e dove la vedremo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 16 aprile 2024) Una exfarà parte del cast del film Din Don, la saga di commedie con protagonisti Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. Stiamo Parlando di Samira Lui, che ha partecipato come concorrente all’ultimadida poco conclusa. Il primo ciak è stato battuto a Cinecittà World per il settimo e ottavo capitolo della saga Din Don che sarà trasmessa su Italia1. I film saranno girati ed ambientati completamente nel suggestivo scenario del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma. La serie Din Don, prodotta da Sunshine Production, ha conquistato il pubblico italiano fin dal suo debutto nel 2018. Samira ha voluto condividere con i suoi followers la felicità per questa nuova avventura professionale. Ha scritto infatti la ragazza su Instagram: Oggi inizia per me un nuovo viaggio.. Il cinema è ...