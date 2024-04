Granata Bravo Vivoli | non ha mai mollato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Anche in tempi di risultati insoddisfacenti Massimiliano Canzi l’ha sempre detto e ribadito: "Noi vogliamo andare ai play off". E lo 0-0 di Gubbio ha dato valore alle parole dell’allenatore del Pontedera, sbugiardando clamorosamente chi invece la pensava, malignando, in maniera opposta. Non è nel dna di questo gruppo tecnico (staff e giocatori) né di quello dirigenziale tirarsi indietro di fronte a certi traguardi: è stato dimostrato l’anno scorso ed è stato confermato anche stavolta con il raggiungimento aritmetico degli spareggi-promozione con due turni di anticipo. Che il punto in Umbria sia stato fortemente voluto lo dimostra l’atteggiamento tattico scelto nella ripresa, quando visto che la marea rossoblu non si placava rischiando di travolgere tutto, Canzi è intervenuto con cambi massicci e accorgimenti tattici per arginare la forza degli avversari: "Saremmo stati presuntuosi se ...