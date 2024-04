GPS docenti 2024 2026 | chi è inserito per la classe di concorso e non ha ricevuto supplenza potrà partecipare all’INTERPELLO? Cosa dice la BOZZA

Graduatorie Gps 2024, novità in arrivo per : requisiti, come presentare domanda e scadenze. La guida - Scuola, novità in arrivo per le Graduatorie Provinciali Supplenti 2024/2026. Dall’ultimo incontro tra ministero e organizzazioni sindacali sull’aggiornamento delle GPS ...ilmessaggero

Apertura GPS 2024, novità e scadenze in attesa della pubblicazione dell’OM - Secondo quanto riscontrato dalle fonti della nostra redazione, la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale riguardante l’apertura delle GPS 2024/2026 dovrebbe avvenire proprio in questi giorni, dal 1 ...tecnicadellascuola

SCUOLA/ Concorso docenti, tempi stretti e procedure lunghe: serve una riforma - Via alle convocazioni per le prove orali e pratiche del concorso docenti 2024 per le assunzioni previste dal PNRR. Ma la burocrazia vince ancora ...ilsussidiario