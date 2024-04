GPS 2024 | prepariamoci all’inoltro della domanda Quali novità sono in arrivo QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Martedì 16 aprile alle 14 | 30

Caranx Medical announces successful world first robotic assisted transcatheter heart valve implantation in an animal - Caranx Medical (‘Caranx’), a French medical device company specializing in the development of autonomous robot to democratize access to Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI), a lifesaving ...ansa

Terni, maxi furto nel deposito delle ferrovie in via Piemonte: la polfer a caccia della banda localizzata dal gps a Napoli - TERNI - Sono le una di notte. I ladri scavalcano la recinzione del deposito di via Piemonte di Rete Ferroviaria Italiana per mettere a segno un furto che è stato pianificato nei ...ilmessaggero

"Hai 50 anni e non trovi lavoro Diventa vescovo in 6 settimane a 299 euro", l'annuncio choc che gira sul web - 'Hai 50 anni e non trovi lavoro Diventa vescovo in 6 settimane a 299 euro'. Sul web gira un annuncio choc in cui vengono proposti corsi ecclesiastici accelerati per assumere questo ruolo. Ma esistono ...informazione