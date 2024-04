Google One perde un altro vantaggio per gli abbonati

(Di martedì 16 aprile 2024)One non offrirà più la spedizione gratuita delle stampe diFoto. Ecco quello che c'è da sapere. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Tra le principali caratteristiche della serie Google Pixel 9 vi dovrebbe essere anche il supporto alla comunicazione satellitare L'articolo Google Pixel 9 dovrebbe pareggiare iPhone : in arrivo la ... (tuttoandroid)

Buone notizie per gli utenti Google Pixel Watch : pare, infatti, che il team di Google stia lavorando ad un'interessante novità L'articolo Presto potreste autorizzare le app su Google Pixel Watch ... (tuttoandroid)

VPN e cloud insieme: dopo l'addio di Google, ora c'è NordVPN - Con NordVPN è possibile sopperire all'addio della VPN di Google One: con il piano Completo ci sono la VPN illimitata e 1 TB in cloud.ilsoftware

Google VPN addio Consolatevi con NordVPN a prezzo SCONTATISSIMO (anche con 1 TB in cloud) - La VPN di Google chiuderà i battenti: l'alternativa c'è già ed è NordVPN, ora in offerta a prezzo scontato e con 1 TB in cloud.ilsoftware

Google e IA: Potrebbero arrivare ricerche più veloci a pagamento - Oramai Google è uno strumento utilizzato talmente da tutti che fa parte della nostra quotidianità. Ricercare un termine non è mai stato così semplice, ed è ...tecnoandroid