Golf | il PGA Tour riparte da Harbour Town RBC Heritage con grandi nomi in cerca di riscatto o conferme dopo Augusta

(Di martedì 16 aprile 2024) Archiviato il primo dei quattro Major stagionali non c’è tempo per rifiatare. Il PGAriprende il suo incidere con un torneo dallo stesso montepremi, anche se evidentemente con un prestigio leggermente minore. Ma non di tanto, perché l’RBCè il quinto Signature Event e si gioca in uno dei campi più iconici dell’intera stagione: il par 71 dell’Links. Sul tee della uno un field eccezionale, tra chi è uscita dain modo trionfale ed è indi, e chi invece deve riscattare una prestazione sottotono. Ci spostiamo dalla Georgia al South Carolina, ma il favorito è sempre lo stesso. Per il momento è iscritto al torneo anche colui che ha indossato la seconda Giacca Verde al suo quinto tentativo ...

“Uno dei ragazzi più gentili. Bravo fratello”. Anche Francesco Molinari si aggiunge al coro di congratulazioni per Peter Malnati , torna to al successo dopo nove anni dalla prima e ultima volta sul ... (sportface)

Continua la stagione 2024 del PGA Tour, e lo fa in Texas . Va in scena a Houston il Texas Children’s Houston Open , torneo che negli ultimi tempi ha usato cambiare parecchie volte sponsor. In possesso ... (oasport)

Un’inarrestabile Nelly Korda vince la sua quarta gara consecutiva sul LPGA Tour 2024. Si tratta del 12esimo successo in carriera (cifra comprensiva di un Major, Women’s PGA Championship 2021) sul ... (sportface)

Golf: Pga Tour, Scheffler campione anche d'incassi - Con la seconda vittoria in carriera al The Masters, Scottie Scheffler è entrato nella top 10 dei Golfisti che in carriera hanno guadagnato di più sul Pga Tour. Ora il 27enne statunitense n.1 al mondo ...ansa

Rory McIlroy ad una svolta storica, vicino alla LIV con un contratto record! - Sembra che Rory McIlroy sia sull'orlo di entrare nella storia del Golf, non per meriti sportivi ma per un possibile passaggio alla LIV Golf con un contratto epocale dal valore di 850 milioni di dollar ...msn