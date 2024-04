Gli Stati Uniti limiteranno la polvere mineraria mortale mentre il polmone nero risorge

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 16 aprile 2024) Protezioni rafforzate contro laletale Il martedì regolatori federali introdurranno nuove protezioni per i minatori contro la silice aerodispersa, unanota per causare malattie polmonari mortali e raccomandata dai ricercatori governativi oltre 50 anni fa. Le nuove regole imporranno limiti sulle concentrazioni di silice aerodispersa, presente nelle rocce, e coinvolgeranno più di 250.000 minatori di carbone e metalli, impiegati in varie industrie. Gravi rischi per i minatori trascurati a lungo I ritardi nella definizione della normativa hanno portato a un'incremento di casi di polmoni neri tra i minatori di carbone più giovani, con la silice scarsamente controllata