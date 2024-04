(Di martedì 16 aprile 2024) Piùche. A conclusione della più importante fiera dial mondo,provato a tirare le somme. Perché le aspettative erano alte, ma alcune sono state disattese. Per esempio c'era chi si aspettava il nuovo design di Patek Philippe (promesso dal Presidente del brand, Stern a compensazione del ferale annuncio dell'uscita di produzione del Nautilus 5711), chi credeva di indovinare le novità Rolex in base al teaser postato dalla casa della corona qualche giorno prima del salone, o chi, ancora sperava di vedere il nuovo Montecarlo di Tudor e invece … è rimasto deluso. Questa edizione si chiude senza effetto wow, ma confermando trend destinati forse più a rassicurare che a far sobbalzare gli appassionati. Glipiù incredibili al ...

Quando parliamo di diversificazione degli investimenti, oltre all’arte contemporanea, non possiamo non considerare gli orologi di lusso di secondo polso che stanno guadagnando sempre più attenzione. ... (moltouomo)

Gli orologi più spettacolari che abbiamo visto al Watches & Wonders - Motori anche da Chopard, che celebra il suo storico testimonial, il pilota Jacky Ickx, con l’orologio Mille Miglia Classic Chronograph JX7, ricco di dettagli ispirati all’emblematico casco di “Mister ...gqitalia

Rolex, questo modello adesso costa 2.000€: non sarà mai più così economico | Investimento per la vita - Uno dei modelli più amati Rolex adesso ha una quotazione intorno ai 2.000€, non è mai stato così basso, o lo compri adesso o mai più.0-100

Arresti per furto e droga, Arcioni: "Grazie ai cittadini per le segnalazioni" | VIDEO - Nel corso dei controlli notturni e grazie alle segnalazioni dei cittadini è stato anche arrestato in flagranza l'autore di furti, tentati e portati a termine, al una ristorante-rosticceria "Da magner" ...bolognatoday