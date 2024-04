Gli occhi di Berlinguer sulla tessera terremotano il Pd I cattolici furiosi | Schlein si dimette o sarà scissione

(Di martedì 16 aprile 2024) Glidi Enrico2024 del Partito Democratico. La presentazione fatta con orgoglio ed enfasi da parte della segretaria Ellyrischia di diventare l'ennesimo boomerang all'interno di un Pd già terremotato per le vicende giudiziarie a Bari e in Puglia e per la rottura con il Movimento 5 Stelle. Basta leggere il commento caustico ma al... Segui su affaritaliani.it

Ti strucchi strofinando gli occhi per rimuovere il make-up? Ecco tutti i motivi per cui non dovresti farlo . La zona attorno agli occhi è delicata e sensibile: qui la pelle è più sottile rispetto al ... (ilfattoquotidiano)

Superdesign Show speciale tech: robot, AI e metaverso al Fuorisalone di Superstudio - Superdesign: Metaverso, avatar, robot, realtà aumentata e AI permettono di vivere esperienze immersive negli spazi di Superstudio Più ...bitmat

Francesco Chiofalo cambia il colore degli occhi: «Ho sempre sognato di averli azzurri». Rischi e costi della cheratopigmentazione - Francesco Chiofalo ha programmato un nuovo intervento chirurgico e, nonostante le critiche che riceverà, non potrebbe essere più felice perché finalmente realizzerà il ...leggo

Hila e Naama, sopravvissute miracolosamente al 7 ottobre girano l'Europa e chiedono ai giovani: contrastate l'antisemitismo - Sopravvissute per miracolo al pogrom di Hamas due ragazze girano l'Europa per far capire nulla sarà più come come prima in Israele. Il 7 ottobre Hila, 26 anni, universitaria, ...ilmessaggero