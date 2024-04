Gli influencer | tra vita reale e virtuale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Negli ultimi anni il ruolo degliha acquistato un peso sempre maggiore, ma quanto è veramente utile il parere di unper le nostre scelte? Glis sono personaggi di successo in grado di attirare l’attenzione, coinvolgere e influenzare gli interessi e le decisioni del pubblico (o meglio dei follower) che li seguono. Essi non sono come i vecchi opinionisti per due motivi: il primo è che il pubblico può interagire con loro, mentre il secondo riguarda il rapporto che c’è con la community, improntato sulla fiducia e sulla stima. I contenuti che postano, inoltre, non sono neanche come le pubblicità tradizionali, perché i consumatori, essendo diventati più scettici, non si fidano più delle classiche reclame, ma preferiscono avere un rapporto “diretto” con questi personaggi. Questo fenomeno è molto diffuso tra i ...