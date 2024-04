Gli azionisti Stellantis approvano lo stipendio dei manager

(Di martedì 16 aprile 2024) Glidihanno approvato con il 70,2% dei voti lodel management, tra cui quello del ceo Carlos Tavares. I voti contrari sono stati quindi pari a quasi il 30%. Nel 2023 l'amministratore delegato diha guadagnato 13,5 milioni di euro, 1,4 milioni in meno dell'anno precedente, ma ha ricevuto anche un bonus di 10 milioni di euro. Si tratta di incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi del gruppo e alla trasformazione diin un'azienda di mobilità tecnologica sostenibile. Complessivamente quindi la remunerazione delè di 23,5 milioni di euro a fronte dei 14,9 del 2022, con un incremento che supera il 55%. Elkann ha ricevuto, invece, 4,8 milioni, uno in meno del 2022: una paga base di 924.404, fringe benefit del valore di ...

