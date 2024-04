Gli avversari A Bari si cambia Via Iachini ecco Giampaolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Per il, la partita contro il Pisa rappresenterà un nuovo inizio. Il quarto nel corso di questa stagione assolutamente negativa al momento. Infatti, in seguito a una riunione avvenuta nel pomeriggio della giornata di ieri, la società pugliese ha deciso di esonerare Beppe, promuovendo al suo posto fino al termine della stagione Federico, già allenatore della Primavera dal 2022. Salta così l’incontro trae Aquilani, che proprio grazie all’ormai ex tecnico biancorosso aveva iniziato la propria avventura al di fuori del campo, facendone parte dello staff tecnico durante l’esperienza di questo alla Fiorentina. Una decisione arrivata anche con una tempistica non consona rispetto al normale, ben due giorni dopo la partita persa per 2-1 contro il Como. Troppo misero il bottino di due pareggi e sei ...