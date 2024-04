Giustizia sociale e ambientale | dialogo tra il cardinale Zuppi e Fabrizio Barca

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 16 aprile 2024) Lunedì 22 aprile dalle 10 alle 12, a Bologna, nella Sala Farnese di Palazzo D’Accursio si terrà il convegno “In: per costruire”, che vedrà confrontarsi attorno al tema della transizione ecologica giusta ilMatteo, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, moderati da Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore. Il convegno, organizzato dal Forum Disuguaglianze e Diversità, dalla Caritas Italiana e dall’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro (Conferenza Episcopale Italiana), con il sostegno dell’Alleanza per le Transizioni Giuste, sarà un momento pubblico di confronto e discussione per ...