Giunta | ok al Piao | previste quasi 50 assunzioni nel corso di un triennio

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa, presieduta dal Sindaco Clemente Mastella ha approvato stamane il(Piano integrato attività e organizzazione). Si tratta di un documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. Tra questi, i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione. “Con il Piano Anticorruzione potenziamo il quadro d’azione finalizzato a prevenire i fenomeni corruttivi e di malaffare, secondo gli standard nazionali e comunitari a tutela della Pubblica amministrazione e della legalità. A partire dal contesto legislativo vigente e in base al quadro normativo di riferimento applicabile, ilcontiene una puntuale strategia di prevenzione per determinare nell’Ente le più puntuali condizioni di protezione ...

Stipendi vigili, aumenti dai 900 ai 4mila euro per 4mila agenti: c'è l'ok della Giunta - Via libera della Giunta capitolina al nuovo Regolamento sull’ordinamento professionale per la Polizia Locale di Roma, le cui modifiche erano attese dal 2008. Tra le novità, sono ...ilmessaggero