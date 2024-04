Giulio Regeni, l'ex ambasciatore italiano al Cairo: «Sul corpo di Giulio evidenti segni di torture: ematomi, fratture e tagli» - «Mi recai personalmente nell'obitorio dove era tenuto il corpo di Giulio (Regeni, ndr). Erano evidenti i segni di torture, dei colpi ricevuti su tutto il corpo con ematomi e segni ...leggo

Giulio Regeni, ex ambasciatore in Egitto: "Sul suo corpo c'erano evidenti segni di torture" - "Ho ricevuto alcuni messaggi dalla tutor di Regeni presso l'università americana al Cairo. Fu lei a dirimi dove si trovava il corpo".primapaginanews

Sul corpo di Regeni tagli e lividi, segni di torture. Drammatico racconto in aula ex ambasciatore al Cairo Massari - Un corpo martoriato dalle torture. Segni evidenti delle sofferenze inflitte per giorni in una villetta in uso ai servizi segreti egiziani. Dalle parole ...gazzettadelsud