Giudice Sportivo | multe per Benevento e Avellino | un giallorosso entra in diffida

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMulta salata per ilche ha subito un’ammenda importante per il comportamento dei propri tifosi durante il derby del Partenio-Lombardi. Multa anche per l’mentre sul piano disciplinare, Capellini èto in. AMMENDA € 3.500,00A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, tra il 27° e 30° minuto del primo tempo, trenta petardi di cui venti nel recinto di gioco e dieci sul terreno di gioco, dieci fumogeni sul terreno di gioco e quindici fumogeni nel recinto di gioco, determinando, con tali condotte, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per ...