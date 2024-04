Girone D Per il Fanfulla un punto prezioso in casa del Prato Bene il Sant’Angelo di Scarpa | Siamo motivati

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo che la gara al Marcello Melani con la Pistoiese, per le note vicissitudini societarie dei toscani, non si è disputata, il Sangiuliano City si prepara a due sfide inpropria con altrettante lombarde inserite nelD della D. Questa domenica sarà la volta tra le mura amiche delper ospitare poi il: queste ultime due sono reduci da due pari. Ildi mister Fabio Andolfo è sceso in campo domenica sempre in Toscana, raccogliendo un, un ottimo risultato in uno degli stadi storici come il Lungobisenzio, grazie al pareggio siglato dal centravanti Cocuzza, punta di diamante del club bianconero. Anche ildi mister Vincenzoha ottenuto un pari ...

