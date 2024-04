Giovani in vigna | il settore più gettonato dalle imprese under 35 L’analisi di Coldiretti al Vinitaly

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Verona, 16 aprile 2024 – Che il vino rappresenti un ponte intergenerazionale lo si sapeva già, ciò che forse troppe volte invece viene dato per scontato è il lato del produttore. Difatti, quando si parla di cantine e soprattutto di produttori, isembrerebbero sparire dai radar. Al contrario invece, in Italia, sono oltre 5500 iagricoltori e leagricoltrici che producono vino, evidenziandolo come ilpiù35. In pratica, un'azienda su dieci tra quelle condotte da ragazzi e ragazze possiede unaQuesto è il quadro che emerge dall'analisi di, su dati del Centro Studi Divulga diffusa al, con i ...