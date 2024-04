Giorgio Panariello | il retroscena inedito sulla Rai | “Io fatto fuori per tre anni”

Tempo di lettura: 2 minuti Giorgio Panariello vince LOL 4 e devolve l’intero premio in denaro alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Un gesto, senza dubbio ammirevole, che ha destato ... (anteprima24)

Panariello: «Io allontanato dalla Rai per tre anni per una battuta in cui nominavo la Madonna» - Il comico ha ripercorso il momento più difficile della sua carriera, quando per una gag era stato escluso dalla televisione per molto tempo ...corriere

Giorgio Panariello: “Io fuori dalla Rai per tre anni per una battuta” - Giorgio Panariello riflette sul periodo in cui una battuta audace lo tenne lontano dalla televisione per tre anni, durante una recente intervista nel podcast "Passa Dal BSMT". Una battuta troppo audac ...baritalianews

Rai ed il dopo Amadeus, le ipotesi in campo (Retroscena TvBlog) - Amadeus ha lasciato la Rai, vediamo le ipotesi in campo su chi gli succederà nell'access prime time di Rai1 e al Festival di Sanremo ...tvblog