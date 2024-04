Giorgia Meloni è disperata | ecco la telefonata alla Rai per trattenere Fiorello dopo l’addio di Amadeus

La notizia è nell’aria, un po’ anche nelle sue parole. Voci di corridoio, come si suol dire, che però danno il senso di quel che sarà: “Viva Rai2” non avrà una terza stagione. Il prossimo 10 maggio ... (ilfattoquotidiano)

Sarebbe arrivata una telefonata da Palazzo Chigi Il terremoto in Rai passa dall’Addio di Amadeus, un fatto destinato a far parlare per settimane. Stando a quanto riporta nell’edizione odierna, 16 ... (361magazine)