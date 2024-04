Giochi d’acqua nel Giardino reale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) GROHE, brand leader a livello globale nelle soluzioni per il bagno e sistemi per la cucina, torna al Fuorisalone con una esperienza multisensoriale in uno dei luoghi più prestigiosi Palazzo. L’installazione, progettata dal Global Design & Brand Identity Team interno di LIXIL (produttore giapponese di sistemi nei settori idrico e residenziale di cui GROHE fa parte dal 2014), rende omaggio alla storia deldi Palazzo, ospitato in origine nel cortile dell’ex residenza, fondendo il passato con il concetto contemporaneo di GROHE SPA ’Salus per aquam’; (il benessere attraverso l’acqua). L’installazione ’Aquatecture’ sottolinea il significato e l’importanza dell’acqua nell’architettura e i benefici per il benessere. Ad arricchire l’esperienza gli ’AquaTalks’, incontri aperti al pubblico con ...