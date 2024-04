Giocava alla Paganese | ora fa il monaco buddista in Thailandia | la crisi mistica di Lidin

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 aprile 2024) Si chiamava Kevinper la, poi vinse i playoff nel 2019 con il Pisa. Ora fa ilin. DSerie C italianaè un attimo. In realtà, svedese, si è ritirato nel 2021 a causa dei troppi infortuni, e si è recato inper lavorare come istruttore di yoga a Ko Phangan. Lo racconta Marca. “Ho iniziato a chiedermi cosa sia la felicità e quale sia lo scopo della vita”.ha rinunciato all’alcol e ha abbandonato il consumo di “prodotti facili” come i social network o cibi malsani,ricerca della “vera felicità”. “La maggior parte delle persone non si chiederà mai quale sia ...