Ginnastica artistica | l’Italdonne attende le stelle mondiali al Trofeo Città di Jesolo | gare su Sportface TV

(Di martedì 16 aprile 2024) Sarà un weekend ricco di grandequello che cifra pochi giorni, e oltre alle due tappe di World Cup die ritmica a Doha, in Qatar, e a Baku, in Azerbaijan, il gotha dell’mondiale fa tappa aper il prestigiosodedicato ai grandi attrezzi femminili, in programma sabato 20 e domenica 21 aprile. Ledelle big al sabato pomeriggio e le Final Eight della domenica saranno trasmesse in diretta suTV, OTT dicon live gratuito previa registrazione, al commento tecnico Ilaria Colombo.di Enrico Casella, coadiuvato dal team manager GAF Massimo Contaldo e dal collaboratore di Sezione Giorgio Citton, sfida in un preludio di Olimpiadi le ...

Qualificate per le finali nazionali, si raccontano a Vallesina.TV: “Gareggiare insieme è un’emozione molto grande, sappiamo di poter contare l’una sull’altra” Cingoli , 16 aprile 2024 – Lo sport ... (vallesina.tv)

Un ultimo appuntamento internazionale separa la Ginnastica artistica dagli Europei senior e junior, in programma alla Fiera di Rimini dal 24 al 28 aprile per la maschile e dal 2 al 5 maggio per la ... (sportface)

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica , ha diramato le convocazioni per il Trofeo di Jesolo 2024, grande Classica della Polvere di Magnesio che andrà in ... (oasport)

Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per il Trofeo di Jesolo: Fate all’arrembaggio contro USA e Brasile - Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica, ha diramato le convocazioni per il Trofeo di Jesolo 2024, grande Classica della Polvere di Magnesio che andrà in sce ...oasport

Ginnastica, ancora successi per la World Sporting Academy. Convocata Gaia Di Pietro per una competizione internazionale - Ottimi risultati per la società sambenedettese che ha conquistato complessivamente ben 16 medaglie nei campionati regionali ...rivieraoggi

Ginnastica artistica: Coppa del Mondo, azzurri in gara a Doha prima dei campionati europei di Rimini - Un ultimo appuntamento internazionale separa la Ginnastica artistica dai Campionati Europei senior e junior, in programma alla Fiera di Rimini, dal 24 al 28 aprile per la maschile e dal 2 al 5 maggio ...napolimagazine