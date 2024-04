Ginnastica artistica | Coppa del Mondo | azzurri in gara in Qatar

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 aprile 2024) Un ultimo appuntamento internazionale separa ladagli Europei senior e junior, in programma alla Fiera di Rimini dal 24 al 28 aprile per la maschile e dal 2 al 5 maggio per la femminile. Questo weekend, infatti, molti interpreti dei grandi attrezzi saranno impegnati con la World Cup di specialità, in scena ina Doha, da domani, mercoledì 17, a sabato 20 aprile. Si tratta della quarta e ultima tappa del circuito didel2024, che qualifica per i Giochi Olimpici di Parigi. Ciò non riguarda l’Italia, già qualificata sia con la squadra femminile che con quella maschile. Per quanto riguarda le ragazze, il direttore tecnico Enrico Casella ha convocato Martina Maggio, Caterina Gaddi e Chiara Barzasi. Il suo omologo della maschile, Giuseppe Cocciaro, ha selezionato invece ...