Gimbe | l’aumento della spesa sanitaria è “un’illusione ottica”

(Di martedì 16 aprile 2024). La Fondazioneanalizza il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2024 in forma semplificata e smentisce le parole di Giorgia Meloni. “Rispetto alle previsioni disino al 2027 – afferma il presidente Nino Cartabellotta – il DEF 2024 certifica l’assenza di un cambio di rotta e ignora il pessimo “stato di salute” del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), i cui princìpi fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità sono stati traditi, con conseguenze che condizionano la vita delle persone, in particolare delle fasce socio-economiche più deboli e delle persone residenti nel Mezzogiorno. Dai lunghissimi tempi di attesa all’affollamento inaccettabile dei pronto ...

Una diminuzione di oltre 3,6 miliardi nel 2023 rispetto all'anno precedente, seguita da un aumento di 7,6 miliardi nel 2024 , che però "è solo 'illusorio, in quanto è in gran parte dovuto al fatto che ... (quotidiano)

Dopo anni di silenzio Inail pubblica nuovamente i Profili di Rischio per il comparto - Si tratta di un corposo ed utilissimo repertorio di documenti di approfondimento riguardanti i fattori di rischio per la sicurezza e la salute a cui i lavoratori possono essere esposti durante le fasi ...quotidianosanita

Def. Gimbe: “Spesa sanitaria in calo nel 2023, per il 2024 aumento illusorio. Italia ultima tra Paesi del G7, a rischio diritto a tutela salute” - Lo scorso 9 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il Documento di Economia e Finanza (Def) 2024 in forma “semplificata”, ovvero con le sole stime tendenziali calcolate sulle norme in vigore, e ...quotidianosanita

Gimbe, nel Def 2024 'aumento illusorio' della spesa sanitaria - Una diminuzione di oltre 3,6 miliardi nel 2023 rispetto all'anno precedente, seguita da un aumento di 7,6 miliardi nel 2024, che però "è solo 'illusorio, in quanto è in gran parte dovuto al fatto che ...ansa