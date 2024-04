Giancarlo Botti muore una settimana dopo la caduta sul Resegone | “Uomo perbene che amava la montagna”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 aprile 2024) Ambivere. A un amico avrebbe confidato: “Quando sarà la mia ora, vorrei tanto che fosse in”. Un pensiero che sfiora diversi escursionisti. Senz’altro quelli che delle arrampicate, degli spazi silenziosi e sterminati non riescono proprio a fare a meno., racconta chi lo conosceva, era proprio così: aveva il culto della. Lo scorso 8 aprile il 62enne di Ambivere è precipitato per una trentina di metri sul versante lecchese delrimediando un grave trauma facciale e altre ferite alla testa e alle gambe. Si è spento domenica pomeriggio (14 aprile) all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni già disperate. L’allarme era scattato intorno alle 10 di quel lunedì mattina. Sul posto erano intervenuti il soccorso alpino e l’elicottero, ...