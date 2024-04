Ghedi | incidente vicino alla base militare coi manifestanti | morto un 50enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 La tragedia sul luogo dove c’era in corso una manifestazione contro la guerra e il ministro dell’Istruzione Valditara, criticato per la decisione di invitare le scolaresche a vedere aerei e armi nelladi, in provincia di Brescia. A perdere la vita è stato un centauro. E sale a 9 il pesante bilancio dei morti in incidenti stradali su arterie bresciane dall’inizio dell’anno. Lo scontro fra lo scooter della vittima e un’auto è avvenuto sulla Provinciale 66, a pochi metri dall’aeroporto. Secondo la ricostruzione di Bresciaoggi, stamattina, intorno alle 9:30, al volante dell’auto ci sarebbe stata una manifestante che stava dirigendosie, mentre sopraggiungeva il, ...