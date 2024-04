Gesto estremo in Comune. Sfrattata a 55 anni si dà fuoco

(Di martedì 16 aprile 2024) Momenti di terrore all’interno del municipio di Opera, ieri attorno alle 16, quando una donna di 55è entrata inchiedendo di essere ricevuta da qualche assessore. Era nell’atrio, ma improvvisamente ha iniziato a protestare con veemenza, poi si è cosparsa con un liquido infiammabile, forse alcol, contenuto in una bottiglietta che probabilmente aveva nella borsa e si è datacon un accendino. Solo grazie al pronto intervento di due dipendenti comunali, uno intervenuto versandole addosso alcune bottigliette d’acqua e l’altro con un estintore, si è evitato il peggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 di Milano e con un’ambulanza della Cri di San Donato è stata trasporta al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo dove è stata ricoverata in codice giallo. A quanto emerso la donna non era arrivata in ...

