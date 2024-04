Gestire il cervello

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilva gestito in modo attivo e consapevole. Ilregistra tutto ciò che entra dentro di noi sia entrata cosciente sia inconsapevole. E archivia in memoria. La memoria è catene di proteine e di impulsi biochimici, archiviati in aree cerebrali specifiche. C’è chi afferma di perdere la memoria in particolare la memoria “breve”, atti del vivere quotidiano. La memoria a breve termine conserva le nuove informazioni per circa 20 secondi, poi se vengono elaborate in modo profondo (reiterazione elaborativa) passano alla memoria a lungo termine, dove si conservano per un periodo di tempo lungo (ore, giorni, mesi, anni), altrimenti vengono meno. Noi perdiamo la memoria a breve termine perché viviamo senza rendersi conto di vivere. Scivoliamo sul presente. Galleggiamo nel presente senza radici. La fretta non lascia traccia in noi. Non resta ...