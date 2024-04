Georgia | il capo dell’opposizione stende con un pugno il leader della maggioranza in Parlamento | “No alla legge russa”

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 aprile 2024 - Crescono le tensioni in, repubblica ex sovietica, per il disegno disugli "agenti stranieri", voluto dal partito al governo, inviso ai Paesi occidentali, e respinto con decisione dalle opposizioni. Con tanta forza che il deputato Aleko Elisashvili,del Partito dei cittadini, si è scagliato improvvisamente contro Mamuka Mdinaradze, del partito al potere Sognono, colpendolo con unmentre esponeva inil disegno discatenando una rissa tra parlamentari in diretta tv.stile Cremlino Per la seconda volta la discussasull'"influenza straniera" divide il Paese, per le opposizioni infatti rispecchia la legislazione repressiva...

