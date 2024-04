Geometri | con superbonus già raggiunto abbattimento 16% emissioni come da direttiva Ue case green

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – "Con il via definitivo da parte del Consiglio Ue Ecofin alle norme sull’efficientamento energetico degli edifici gli Stati membri, tra cui l’Italia, avranno due anni di tempo – dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – per recepire ed attuare la. Il testo, però, non stanzia incentivi dedicati, anzi esorta gli Stati a usare quelli a disposizione ed è proprio questo l’aspetto centrale del dibattito che si è acceso in questi giorni.esponente di categoria, da un lato posso sottolineare che l’esperienza maturata in questi anni, dai professionisti tecnici circa i bonus in edilizia, rappresenta un vantaggio per la collettività e per il mercato ma, al tempo stesso, ritengo che il proprietario immobiliare non farà sua questa scelta senza un’incentivazione specifica. E ciò sarebbe un vero peccato, se ...