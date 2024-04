Galliani CONTRO le big | «Tentano manovre rozze per passare a 18 squadre»

Il suo primo intervento in aula nella legislatura è stato il 20 marzo scorso, sul decreto-legge per le Olimpiadi Milano-Cortina. Adriano Galliani ha preso la parola dallo scranno che nella prima ... (open.online)

Galliani 'contrasti Figc-A da idee Milan, Juve, Inter e Roma' - "I contrasti Figc-Lega nascono e si acuiscono quando quattro squadre - Juventus, Inter, Milan e Roma - pensano che attraverso l'abolizione del diritto di intesa si potesse cambiare il format da 20 a 1 ...ansa

Le possibili scelte di Palladino e Gasperini per la partita di domenica sera - Quarto derby lombardo in Serie A tra Monza e Atalanta con pessimi precedenti per i brianzoli che hanno perso tutti e tre i confronti con ...monza-news

Monza a un passo dalla cessione: un aspetto positivo per l’Inter - Cambio di proprietà in arrivo per il club brianzolo, non andato oltre lo 0-0 nella scorsa giornata di campionato CONTRO il Bologna Si è concluso a reti bianche il match disputatosi lo scorso sabato se ...interlive