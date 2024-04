Gabriele Pieralli nominato Amministratore delegato di Telespazio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 aprile 2024) Il Consiglio di Amministrazione di– joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) -, nominadella società. Subentra a Luigi Pasquali. Nato a Firenze nel 1968,dopo aver svolto il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri si è laureato all’Università di Firenze in Ingegneria Elettronica e si è specializzato in Telecomunicazioni. Chief Operating Officer dida giugno 2023, in precedenza ha ricoperto incarichi di vertice nel gruppo Leonardo, dove dal giugno 2021 è stato Managing Director della Divisione Elettronica. Attualmente è presidente del Consiglio di Amministrazione di Thales Alenia Space Italia.ringrazia l’Ing. Luigi Pasquali per il prezioso lavoro svolto nel ...